На улице Ярослава Гашека в Петербурге прорвало водопровод

В Санкт-Петербурге рано утром в субботу, 24 июня, случилась авария на системе водоснабжения. Возле жилого дома по улице Ярослава Гашека прорвало водопровод.

В настоящее время весь участок возле дома, включая проезжую часть, залит грязной водой. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»‎.

Петербуржцы пожаловались на произошедшее в своих социальных сетях. На место аварии на водопроводе уже должны были вызвать ответственные службы. При этом сейчас вода все еще остается на дворовой части и дороге. Пока неизвестно, когда проблему устранят полностью, разбирательство ведется.

Ранее сообщалось, что на 7-ой линии Васильевского острова обрушились стены бывшего корпуса завода имени Козицкого. Сейчас делом заинтересовалась прокуратура.