В Петербурге подписали восемь законов и 40 постановлений за пять дней

В Петербурге подписали восемь законов и 40 постановлений за пять дней
Фото: Baltphoto

За период с 19 по 23 июня в Санкт-Петербурге заключили ряд важных документов. Было подписано восемь законов города, 40 постановлений местного Правительства и четыре постановления Губернатора северной столицы.

Правовые акты коснулись субсидий теплоснабжающим организациям, поддержки экспортной деятельности предприятий и оформлений мемориальной доски в честь Ленинградского рок-клуба.

Корректировки в закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» вступят в силу уже с 14 июля. По нему социально ориентированные НКО смогут получать информационную помощь от городских властей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Еще один закон будет направлен на расширение промышленного потенциала Санкт-Петербурга. Также продолжит развиваться современная промышленная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Петербурге новое соглашение заключила Кунсткамера.

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