«Зенит» назвал даты первых матчей предстоящего сезона

В субботу, 24 июня, футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербурге огласил даты и места проведения первых матчей предстоящего сезона. Представители ФК уже анонсировали сразу шесть игры.

Первый ближайший матч запланирован на 15 июля. В этот день петербургские футболисты сойдутся в ЦСКА в Казани в рамках Суперкубка России. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Зенит».

Далее следуют игры с «Пари НН» из Нижнего Новгорода, которые пройдут в период с 21 по 23 июля. С 28 по 30 июля петербуржцы сразятся с «Ростовом».

Из августовских игр уже были анонсированы матчи с «Динамо» (4-6 августа), «Факелом» (11-13 августа) и «Спартаком» (18-20 августа). С предварительным расписанием остальных игра можно ознакомиться на официальном сайте ФК «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» может получить серьезный штраф из-за празднования чемпионства, которое прошло с нарушениями закона.