Петербургский «Зенит» может получить штраф за празднование чемпионства

Петербургский «Зенит» может получить штраф за празднование чемпионства
Фото: Baltphoto

Футбольный клуб Санкт-Петербурга «Зенит» вместе с болельщиками настолько бурно отпраздновал чемпионство, что теперь может нарваться на штраф. В ходе массового спортивного мероприятия 13 мая был нарушен общественный порядок.

Протокол о нарушениях зарегистрировали сразу в трех судах северной столицы России. Выяснилось, что болельщики «Зенита» стояли и передвигались прямо по газонам. Также горожане и гости Петербурга в ходе веселья начали бросать пиротехнику на траву.

Теперь обвиняют руководство клуба. Суть претензии оказалась в том, что ответственные лица не согласовали празднование с властями города и полицией должным образом. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу зеленым насаждениям был причинен вред. Отдельно создавались помехи движению пешеходов и транспортных средств, что тоже вызывало такой негативный отклик. Разбирательство по факту произошедшего продолжается.

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