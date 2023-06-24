В отделениях банков не фиксируется повышенный спрос на валюту и снятие наличных

По России в субботу, 24 июня, в крупнейших банках страны был зафиксирован резкий взлет курса валют. Несмотря на это, повышенного спроса на валюту и снятие наличных пока зарегистрировано не было. Ситуация остается относительно стабильной в этом плане.

Отделения Сбербанка в настоящее время отрабатывают стандартное количество таких операций. В учреждении на было замечено, чтобы на субботу что-то серьезно изменилось, из-за происходящего по стране.

Точки указанного банка продолжают работать в штатном режиме. Информации о перебоях в деятельности не поступало. Эта же ситуация коснулась ВТБ, «Открытия», ГПБ, РКНБ и других банков. Об этом написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Местами обстановка остается нестабильной. При этом представители банков не подтверждали причины разводить панику.

Ранее сообщалось, что в России в субботу, 24 июня, российские банки неожиданно и резко подняли курсы валют.