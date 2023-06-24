Собянин объявил следующий понедельник нерабочим днем

Собянин объявил следующий понедельник нерабочим днем
Фото: Baltphoto

В Москве в субботу, 24 июня, объявили режим контртеррористической операции. Чтобы минимизировать риски в рамках оперативного штаба было принято решение объявить будущий понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

«Ситуация сложная», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что на выходной отправляются все, кроме представителей органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Отдельно москвичей просят максимально воздерживаться от поездок по городу. Отмечается, что есть вероятность перекрытия движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Местные городские службы уже работают в режиме повышенной готовности.

Также горожан просят оперативно сообщать о внештатных ситуациях и происшествиях по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Москве на неопределенное время перенесли выпускные у местных школьников.

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