Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «‎Вагнера»

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «‎Вагнера»
Фото: Baltphoto

Утром в субботу, президент России Владимир Путин сообщил о ситуации на юге страны с частной военной компанией «‎Вагнер». Разрешить проблемы с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным согласился помочь глава Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси, по согласованию с Владимиром Путиным, провел переговоры с Пригожиным. Обсуждение велось в течение всего дня, и уже к вечеру 24 июня удалось сойтись на решении ситуации, которое всех устроило.

Стороны пришли к договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. По итогу Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко, пишут РИА Новости.

Решение оказалось выгодным для обеих сторон. Бойцам ЧВК «‎Вагнер» гарантировали безопасность.

Ранее сообщалось о главных событиях, которые произошли в России в субботу, 24 июня.

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