Автобусные туры на курорты юга России скоро возобновят

По Российской Федерации в воскресенье, 25 июня, продолжают налаживать обстановку со внутренним туризмом. В скором времени по стране возобновят автобусные туры на курорты юга РФ.

Уже с ближайшего четверга, 29 июня, федеральный реестр туроператоров «Мультитур» начнет продажу билетов по популярным направлениям. Об этом написали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

С этого дня должны возобновиться автобусные туры до Анапы, Туапсе и Крыма. Дальнейших перебоев в работе системы внутреннего туризма пока не ожидается, ситуация остается относительно спокойной.

Также о новых неполадках не поступало информации и от Ассоциации Туроператоров России. По данным АТОР, даже цены приходят к прежним показателям.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты за пределы Российской Федерации пришли в норму после неожиданного и резкого взлета в субботу, 24 июня.