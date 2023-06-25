«Стрижи»‎ в рамках МВМС-2023 не взлетели над Петербургом

В Санкт-Петербурге в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в последний день, 25 июня, не состоялся традиционный полет «Стрижей». Авиационная группа высшего пилотажа не стала выполнять демонстрационную воскресную программу.

Сами «Стрижи» в Петербурге все же представили, но ежегодные полеты отменили, пишет ТАСС.

Многих такие корректировки в программе салона серьезно огорчили. При этом об отмене других мероприятий на МВМС-2023 информации не поступало.

Напомним, что в 2023 году ежегодный салон впервые состоялся на базе Музея военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что Международный военно-морской салон, который проходит в Санкт-Петербурге, закрыли для посещения обычных горожан 25 июня, несмотря на ранние обещания.