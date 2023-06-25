Ругань на работе: из-за чего ссорятся петербуржцы и как решать конфликты

В Санкт-Петербурге провели опрос, чтобы узнать, из-за чего и как местные жители ругаются с начальством и коллегами. Выяснилось, что в летний период именно характерная для этого времени года жара может являться поводом ряда конфликтов.

Причины споров

Каждый третий петербуржец (33%) конфликтует на работе из-за того, что что-то идет не так с кондиционерами. Этим летом именно такое количество опрошенных уже успели поругаться из-за температуры на рабочем месте.

«Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» — комментируют петербуржцы.

Характер конфликтов оказался не сильно суровым: до серьезных скандалов кондиционер не доводит. Несмотря на это, настроение из-за такой ссоры все равно может быть серьезно подпорчено.

Кто ссорится?

Больше всего недовольных кондиционером петербуржцев оказалось среди работников от 35 до 44 лет — среди них негатив выразили 38%. Такие данные следуют из опроса, проведенного представителями сервиса SuperJob.

Интересно, но мужчины чаще заявляли о таких конфликтах, чем женщины: 37% против 31% соответственно).

В ходе опроса нашлись и те петербуржцы (49%), у которых ссор на эту тему не бывает. Каждый пятый горожанин избежал подобных ссор, так как в рабочем помещении вообще нет климатической техники.

Как решать конфликты?

После ссоры чаще всего приходится сталкиваться с их последствиями. Испорченные отношения с коллегами могут стать причиной и других серьезных проблем.

Чтобы разрешить ссоры, эксперты советуют больше говорить о том, что не устраивает на рабочем месте. Разговор — ключ к решению многих проблем.