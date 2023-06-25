Курс валют по России возвращается к прежним показателям

В России в субботу, 24 июня, был зафиксирован резкий скачок курса валют: доллар перевалил за 90 рублей, а евро — за 100 рублей. По данным на воскресенье, 25 июня, ситуация постепенно возвращается к прежним показателям.

Цены на валюты в крупных банках Российской Федерации серьезно варьируются, но уже можно найти предложения по доллару за 80-85 рублей. Евро так же возможно приобрести за показатели до ста рублей, а не свыше, как было утром 24 июня, пишет ТАСС.

Скачок курса валют может вызвать ажиотаж у покупателей. При этом, по мнению экспертов, сейчас наоборот выгоднее лишь продавать валюту, а вот от покупки даже на время резких падений можно воздержаться. В целом ситуация с курсом валют остается нестабильной.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 июня, российские банки неожиданно и резко подняли курсы валют.