Петербуржцам напомнили об ограничениях на дорогах из-за праздника Курбан-Байрам

Мусульманский праздник Курбан-Байрам, который начинается 27 июня и продлится до 1 июля, введет некоторые коррективы в движение личного и общественного транспорта в Петербурге.

В Петербурге с 00:00 до 06:30 в среду, 28 июня, нельзя будет припарковать и останавливать машины на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта. Ограничения также коснутся Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Конного переулка.

Как отмечают в комитете по транспорту, 03:00 до 06:30 этого же дня нельзя будет проехать по тем же улицам (по Кронверкскому проспекту нельзя будет двигаться от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта), а также по Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

«Также с 5:00 до 6:30 изменятся маршруты пяти автобусов: №№ 28, 50, 70, 71, 262 и двух трамваев: №№ 6, 40», — предупреждают в администрации.

Ранее в Госдуме предъявили новые требования к автомобилистам.