Оториноларинголог предупредила о летних способах подхватить ОРВИ

Оториноларинголог предупредила о летних способах подхватить ОРВИ
Фото: Baltphoto

Летом риск подхватить простуду или насморк не снижается, а даже в некоторых случаях увеличивается, предупреждает врач Мария Захарова. «Зимние» вирусы даже более активны в теплое время года.

Летом можно заболеть также, как и зимой, предупреждает оториноларинголог и фониатр Мария Захарова. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» врач пояснила, что ОРВИ, ангина, насморк и другие «зимние» болезни также легко получить в летний жаркий день или теплый вечер.

Захарова предупреждает, что вирусы быстрее распространяются по воздуху в теплое время года, нежели морозным днем. Кроме того, летние перепады температур могут привести к ангине (при этом мороженое «заразить» болезнью не может, лакомство способно только стать одним из факторов охлаждения).

Переносить тяжелые заболевания, такие как ОРВИ, нужно, соблюдая постельный режим. Больному можно выходить на улицу подышать свежим воздухом, но лучше ограничиться посиделками на скамейке у дома.

врач ОРВИ


 

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