Коллекторов будут штрафовать и лишать свободы за угрозы и шантаж

Госдума в третьем чтении приняла закон, который ужесточит наказание для коллекторов. Любителей припугнуть должников будут штрафовать или сажать за решетку.

В России некоторые должники могут вздохнуть немного спокойнее. Так, в Госдуме приняли законопроект, который ограничивает коллекторов в техниках запугивания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «сотрудники банков с битами» за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия будут получить штраф или срок в колонии.

«…Коллекторам будут грозить штрафы до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до десяти лет (если преступление совершено организованной группой)», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что в Петербурге закрыли единственное бюро кредитных историй. Одной из причин закрытия стала реформа, которую запустил Центробанк.