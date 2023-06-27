СК возбудил уголовное дело из-за найденной в лесу Ленобласти отрубленной головы

СК возбудил уголовное дело из-за найденной в лесу Ленобласти отрубленной головы
Фото: скриншот видео СК РФ по Ленобласти

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения в лесу отрубленной головы. Обожженные останки принадлежали женщине.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после обнаружения человеческих останков в лесу близ Сертолово. Как рассказали в пресс-службе ведомства, отрубленная голова в пакете принадлежала женщине. Дело классифицировали как убийство.

«Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливается личность погибшей, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — отметили в пресс-службе СК РФ по 47-му региону.

Напомним, что страшную находку обнаружил местный житель, который вывел в лес погулять свою собаку. Мужчина заметил горящий пакет и решил потушить его, чтобы огонь не распространился по лесу. Однако из пакета выкатилась обожженная голова.

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