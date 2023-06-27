Депутат Колунов прокомментировал закон об ограничениях для коллекторов

Депутат Колунов прокомментировал закон об ограничениях для коллекторов
Фото: Unsplash

Истории с шантажом и применением насилия по отношению к должникам больше не будут повторяться, считает депутат Сергей Колунов. Новый закон об ограничениях для коллекторов защитит россиян.

В Госдуме в окончательном, третьем, чтении приняли закон о наказаниях для коллекторов, которые пытаются любым путем вернуть деньги, которые по какой-то причине не могут вовремя отдать должники по кредитам или другим подобным сделкам.

Депутат Сергей Колунов в беседе с журналистами телеканала «360» отметил, что любители «припугнуть» должников с помощью шантажа, насилия, клеветы получат жесткое наказание. Теперь им грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Если бандиты действуют в составе группы — срок до семи лет, а штраф увеличится до миллиона рублей.

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