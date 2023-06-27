Более 200 тысяч школьников проверили на наркозависимость в Петербурге

Более 200 тысяч школьников проверили на наркозависимость в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Петербурге прошло расширенное заседание антинаркотической комиссии, где подвели итоги мероприятий, направленных на борьбу с зависимостью и распространением психотропных веществ.

В Петербурге завершился месячник антинаркотической направленности, который в 2019 года с подачи города на Неве проводится во всех регионах России. Как отметили в Смольном, за месяц было проведено более пяти тысяч мероприятий, в которых поучаствовали свыше 457 тысяч человек.

«Социально-психологическое тестирование прошли более 211 тысяч молодых людей в возрасте 13-18 лет», — рассказали о результатах одного из мероприятий в городской администрации. Там также отметили, что в городе планируют «активнее работать с родительской общественностью».

Ранее жительницу Петербурга приговорили к реальному сроку за тайники с наркотиками.

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