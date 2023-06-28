Депутаты Санкт-Петербурга решили устроить себе каникулы до сентября

В Санкт-Петербурге парламент в среду, 28 июня, объявил перерыв в заседаниях. Депутаты уйдут в своеобразный отпуск сразу на два с половиной месяца: он продлится с 4 июля по 7 сентября.

Соответствующее решение уже было обговорено на заседании. Чиновники приняли постановление о введении перерыва в работу. Документ подготовил депутат Денис Четырбок.

Он объяснил такое длительное отстранение от заседаний тем, что в эти два месяца депутаты будут работать на своих территориях. Также они планируют посвящать досуг совершенствованию тех законов, которые уже имеются, пишет Форпост.

Пока неясно, что конкретно будут делать депутаты, все направления деятельности пока только обсуждаются. Учитывая такие корректировки, выходит, что последнее заседание весенней сессии прошло 28 июня. Следующее такое собрание запланировано только на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Законодательно собрание Санкт-Петербурга приняло больше 450 нормативных правовых актов.