В Петербурге для мигрантов могут ограничить льготы на детский сад

В Петербурге для мигрантов могут ограничить льготы на детский сад
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Законодательное собрание Санкт-Петербурга обсудило дополнительные ограничения для детей иностранных жителей северной столицы. Депутаты планируют ограничить льготы на детский сад.

Вопрос уже рассмотрели на уровне города. Теперь все материалы направлены к председателю правительства Михаилу Мишустину на согласование.

Как сообщает Табло, инициаторы нововведения заявили, что в настоящее время дети мигрантов имеют приоритет над россиянами на поступление в учреждения. То есть выходит, что доступ российских детей к образованию ограничен. Чтобы это исправить, требуется откорректировать систему.

У разработанного документа нашлись противники. Их главный аргумент заключается в том, что нововведение будет нарушать Конвенцию ООН по защите права детей на такие услуги «вне зависимости от места рождения и наличия разрешения на работу». Вопрос продолжит обсуждаться.

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