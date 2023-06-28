Врач-репродуктолог рассказала об отложенном материнстве

Все большую популярность набирает отложенное материнство. Эта процедура, когда женщина замораживает свои яйцеклетки до подходящего момента. Биоматериалы удается хранить достаточно долго.
Программу отложенного материнства можно разделить на социальные и медицинские показания. Об этом рассказала врач-репродуктолог Екатерина Барашкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
К социальным показаниям относятся те моменты, когда женщина не может найти партнера или хочет построить карьеру. В таких случаях она может получить шанс отложить свое материнство на более удобное для нее время.
Для науки более интересны медицинские показания. Например, отложенное материнство может пригодиться в тех случаях, когда женщине требуется длительно лечение или хирургическое вмешательство. Программу используют при онкологических заболеваниях.