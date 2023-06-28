Врач-репродуктолог рассказала об отложенном материнстве

Врач-репродуктолог рассказала об отложенном материнстве
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Все большую популярность набирает отложенное материнство. Эта процедура, когда женщина замораживает свои яйцеклетки до подходящего момента. Биоматериалы удается хранить достаточно долго.

Программу отложенного материнства можно разделить на социальные и медицинские показания. Об этом рассказала врач-репродуктолог Екатерина Барашкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К социальным показаниям относятся те моменты, когда женщина не может найти партнера или хочет построить карьеру. В таких случаях она может получить шанс отложить свое материнство на более удобное для нее время.

Для науки более интересны медицинские показания. Например, отложенное материнство может пригодиться в тех случаях, когда женщине требуется длительно лечение или хирургическое вмешательство. Программу используют при онкологических заболеваниях.

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