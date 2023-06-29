В Ленобласти прокуратура разбирается с поджиганием ребенка зажигалкой

В деревне Ям-Тесово Лужского района Ленинградской области семилетний ребенок получил ожоги верхних конечностей. По предварительным данным, их ему нанес сожитель матери с помощью зажигалки. Это было сделано умышленно.

В настоящее время за разбирательство в случившемся уже взялись сотрудники правоохранительных органов. Мальчика из семьи на время изъяли и направили в ресурсный центр, где ему должны помочь реабилитироваться после всего произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против злоумышленника. Прокуратура также позднее даст оценку работе органов системы профилактики и ответственных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области семилетний ребенок пострадал в результате падения на него металлических футбольных ворот.