Щит «Надежда» протащат на 4,5 километра до новых станций метро в Петербурге

Щит «Надежда» протащат на 4,5 километра до новых станций метро в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге продолжает работать щит «Надежда». Ему предстоит пройти целых 4,5 километра до будущих станций метро «Богатырская» и «Каменка». Скорость движения щита составляет 14 метров в сутки.

В настоящее время идут пусконаладочные работы. Щитом управляют с помощью специального пульта. Несмотря на кажущуюся простоту, такой процесс все равно остается крайне тяжелым.

Особое внимание уделяется тому, чтобы вся система работала исправно и исключительно в штатном режиме. Дело в том, что, если в каком-то из устройств произошел сбой, и остальные по цепочке работать не будут. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также подготовка к большому подземному пути ведется и на поверхности. Снаружи размещены элементы бетонных колец, которые ждут погружения. Впереди у специалистов остается еще долгий путь.

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