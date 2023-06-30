Финансовый конгресс ЦБ ограничит маневры автомобилистов в Петербурге

Лето для петербуржцев выдалось довольно насыщенным на разного типа события, которые повлияли на перекрытие дорожного движения. Петербургский международный экономический форум, Международный военно-морской салон, празднование Алых парусов заставили горожан выбирать объездные пути. Однако автомобилистам снова стоит задуматься о заторах на дорогах, ведь 6 и 7 июля в Петербурге пройдет Финансовый конгресс Банка России.

Ограничения для автомобилистов Петербурга

Так, по данным Дирекции по организации дорожного движения Петербурга, 5 июля с 00.00 до 23.59 часов будет запрещено останавливаться на Театральной площади у первого дома по Театральной площади. Кроме того, с 00.00 часов 5 июля до 23.59 часов 8 июля будет сужена проезжая часть улицы Декабристов от переулка Матвеева до набережной Крюкова канала.

Закрытие движения

Однако это не все сложности, с которыми придется столкнуться «обычным» петербуржцам во время очередного мероприятия в городе на Неве. Так, с 00.00 часов 6 июля до 23.59 часов 8 июля будет прекращено движение по Театральной площади у первого дома.

Что обсудят на Финансовом конгрессе Банка России?

Мероприятие, которое организует Центробанк в Петербурге, будет касаться вопросов экономики и финансовых рынков. «В мероприятии примут участие руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, представители Банка России, регуляторов стран — партнеров России», — указано на сайте регулятора.

Ранее стало известно, что начало июля «порадует» автомобилистов заторами на петербургских дорогах из-за ремонта.