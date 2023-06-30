В Петергофе открылся отреставрированный павильон «Эрмитаж»

В Петергофе завершилась реставрация павильона «Эрмитаж», который строился для императора Петра I. Специалисты смогли даже наполнить окружающий здание ров водой, хотя ранее это сделать было практически невозможно.

В Петергофе после реставрации открыли павильон «Эрмитаж». Специалисты в беседе с журналистами телеканала «Санкт-Петербург» также сделали акцент, что ров вокруг небольшого здания, впервые за 200 лет удалось наполнить водой. Ранее, в 70-е годы, осуществить задумку Петра I пытались советские архитекторы, однако тогда подтопило подвал исторического здания, и от идеи отказались.

Восстановили и сам дворец, который строился по приказу первого русского императора. Однако пожить в модном на тот момент доме Петр так и не смог — отделку Эрмитажа проводили уже после смерти монарха. Однако здесь любили отдыхать Елизавета Петровна и Екатерина II.