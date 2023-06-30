Петербургские ученые решили бороться с раком с помощью золота и селена

Ученые из Политеха нашли способ лечить рак кожи. Лекарство состоит из смеси наночастиц селена и золота. Препарат, который поможет бороться с меланомой, уже прошел первые испытания.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета нашли способ побороть меланому или иначе — рак кожи. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты первыми в мире смогли совместить селен и золото, которые в паре способны уничтожать клетки злокачественной опухоли. Разработанный препарат позволит увеличить эффективность лазера, который в настоящий момент противодействует заболеванию.

«…Наночастицы золота нагреваются при облучении лазером, а наночастицы селена усиливают их эффект благодаря тому, что чуть дольше сохраняют тепло от золота и плюс еще сами обладают биологической активностью», — объяснили журналистам телеканала.