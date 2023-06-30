На КАД у вантового моста перекроют две полосы движения

На КАД у вантового моста перекроют две полосы движения
Фото: Baltphoto

С 3 по 8 июля на вантовом мосту перекроют третью и четвертую полосы. Скорость движения на первой и второй будет ограничена до 50 км/ч.

На участке внутреннего кольца КАД с 56 по 57 километр с 3 по 8 июля рабочие будут устранять колейность, из-за чего для автомобилистов вводятся некоторые ограничения. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», третья и четвертая полоса, которые проходят по вантовому мосту, будут перекрыты. Оставшиеся две полосы не позволят петербуржцам разогнаться — будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

«Устранять колейность будут на третьей и четвёртой полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что финансовый конгресс ЦБ ограничит маневры автомобилистов в Петербурге.

дороги кад новости СПб


 

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