В Петербурге ввели новые изменения при оплате парковки по СМС

В Петербурге с 1 июля изменился номер, по которому можно было оплачивать парковку с помощью СМС. Оплатить стоянку нужно в течение 15 минут.

Автомобилисты при оплате стоянки в зане платной парковки с 1 июля должны отправлять СМС на номер 3065, сообщили в Городском центре управления парковками. При этом при парковке в границах Единого городского парковочного пространства оплату нужно произвести в течение 15 минут.

Однако существуют и другие способы оплаты: через личный кабинет на официальном сайте городских парковок, с помощью мобильного приложения, а также через пастоматы на территории самой стоянки — принимаются карты ВТБ, «Сбербанка» и ПСКБ. При этом оплатить парковку наличными в Петербурге нельзя.

Ранее стало известно, что на платных парковках Петербурга могут применить новые тарифы.