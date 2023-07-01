Ушедший июнь стал самым холодным месяцем за последние четыре года в Петербурге

Первый месяц лета подошел к концу. В Петербурге июнь показал крайне противоречивые результаты. Так, месяц оказался самым холодным за последние четыре года, при этом одним из самых солнечных в истории.

В Петербурге подвели итоги завершившегося первого летнего месяца. Главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, как в текущем году повел себя июнь — результаты противоречивые.

С одной стороны, средняя температура в июне составила 17,2 градусов — это самый низкий показатель за последние четыре года. Однако нельзя сказать, что в начале лето было слишком холодно — отклонение от нормы составило 1,2 градуса.

С другой стороны, июнь занял пятую строчку в рейтинге самых солнечных дней — нетипичное для Петербурга светило радовало горожан 342 часа. «В 1970 году было рекордное количество часов 372, а в самом жарком июне 2021 года – 351 час», — отмечает синоптик.

Ранее стало известно, что троллейбусы и трамваи перестали ходить на улице Руставели из-за потопа.