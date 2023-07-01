Между Петербургом и Калининградом планируют запустить два дополнительных парома

Калининград и Петербург планируют связать дополнительными морскими перевозками. Для этого до конца года на маршрут выйдут два новых парома.

Для перевозки грузов из Калининграда в Петербург и обратно требуются два дополнительных парома, отмечает замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. Судна планируют запустить между регионами до конца текущего года.

«Судоходными компаниями сейчас прорабатывается вопрос постановки на линию двух дополнительных паромов уже в текущем году. Это позволит нарастить провозную способность и создать резерв для замещения судов выбывающих в ремонт», — передает агентство ТАСС слова Ташимова.

В планах ведомства также построить еще два железнодорожных парома, которые будут курсировать на линии Усть-Луга — Балтийск.

Ранее стало известно, что российский маркетплейс присоединился к европейской «блокаде» Калининграда.