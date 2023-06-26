Российский маркетплейс присоединился к европейской «блокаде» Калининграда

Жители Калининграда, окруженные европейскими недружественными странами, столкнулись с еще одной неприятностью. Проблем доставила платная доставка от Wildberries.

Российский маркетплейс Wildberries ввел платную доставку для покупателей из Калининграда. Издание «Мойка78» отмечает, что фиксированные 200 рублей должны платить как покупатели условных безделушек на сто рублей, так и получатели более крупных посылок.

При этом интересно, что ранее платить за доставку было не нужно. Ограничения появились после введения ряда европейских санкций. В самом онлайн-магазине отметили, что нововведения связаны с удаленностью от России региона, однако тот же Южно-Сахалинск, добраться до которого можно только самолетом, обслуживается бесплатно.

Жителей Калининградской области такое решение удивляет. Регион стал чуть ли не единственным в России, где доставка для покупателей осуществляется за деньги.