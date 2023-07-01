Между Россией и Кубой восстановили регулярное авиасообщение

Россияне снова смогут отправиться в Варадеро из Шереметьево. Ранее авиасообщение с Кубой было приостановлено в 2022 году.

Авиакомпания «Россия» (которая входит в группу «Аэрофлот») запустила прямые рейсы из Москвы в Варадеро. Первый самолет с момента приостановки в 2022 году авиасообщения с Кубой вылетел в зарубежную страну в субботу, 1 июля.

«…Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. Загрузка рейса — почти 100%», — рассказал журналистам агентства ТАСС официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Рейсы из Шереметьево будут выполняться по четвергам и субботам, однако с сентября количество полетов увеличат до трех раз в неделю. Чартерные полеты на Кубу также выполняет Nordwind, пассажиры которой могут добраться до Варадеро и Кайя-Коко.

Ранее стало известно, что двое человек погибли при крушении самолета под Москвой.