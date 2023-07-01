В Петербургских поликлиниках заработали кабинеты психологов

В Петербурге с 1 июля открылись кабинеты медико-психологического консультирования. Особое внимание уделят участникам СВО и членам их семей.

В Петербурге во всех поликлиниках с 1 июля начинают свою работу психологи, которые должны будут помочь населению справляться со стрессом. Медико-психологическую помощь можно будет получить всем петербуржцам, однако особое внимание будут уделять участникам СВО и членам их семей, которые особенно нуждаются в психологической поддержке.

«…Если нужна поддержка специалиста, то не нужно спрашивать знакомых «где найти хорошего психолога?», «куда обратиться за помощью?». Теперь ваш психолог рядом — в вашей поликлинике», — отметили в петербургском комитете по здравоохранению.

Ранее петербуржцам пообещали, что за текущий год в городе отремонтируют 40 поликлиник.