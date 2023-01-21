За 2023 год Петербурге отремонтируют почти 40 поликлиник

В течение 2023 года в 38 поликлиниках Санкт-Петербурга будут проведены ремонтные работы – так будет реализована модернизации первичного звена здравоохранения, рассказали в пресс-службе городского кабмина.

«В 2023 году в Петербурге по программе модернизации первичного звена отремонтируют 38 поликлиник […] В прошлом году в рамках этой программы разные виды ремонтных работ проведены в 29 городских поликлиниках, закуплено 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования», – рассказали в Смольном.

Также на официальном сайте горадминистрации сообщили об открытии детской поликлиники №44 Центрального района, состоявшемся после окончания капитального ремонта. Ремонт медицинского учреждения обошелся в 800 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что степень выявляемости онкологий в Санкт-Петербурге увеличилась на 16% в 2022 году, если сравнивать с показателями на год раньше. За указанный период были выявлены свыше 29 тысяч случаев.