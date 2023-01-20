В Петербурге стали чаще выявлять онкологию

По данным главного внештатного специалиста-онколога городского комитета по здравоохранению Дмитрия Гладышева, в Петербурге выявляемость онкологических заболеваний выросла на 16%. В 2022 году было зафиксировано 29 тысяч случаев. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.

Для сравнения: в 2021 году выявлено 25 тысяч случаев, в 2020 — 23 тысячи, в 2019 — 27 тысяч. По его словам, сказалась на этом и пандемия, которая не позволяла проводить профосмотры. При этом он отметил, что рост выявления онкологий еще не говорит об общем росте заболеваемости,

За 2022 год Петербург достиг показателя выявления онкологий на первой и второй стадии почти в 58%, добавил он.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в тяжелом состоянии. Прошедшая ночь для спортсмена оказалась довольно сложной: ему неоднократно вызывали реаниматологов.

Недавно Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, который насыщает кровь. В то же время от аппарата ИВЛ его пока отключать не стали, ведь пока фигурист не может дышать самостоятельно.