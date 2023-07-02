Полузатонувший ресторан «Серебряный кит» решили убрать с проспекта Обуховской обороны

В Санкт-Петербурге наконец решили разобраться с полузатонувшим рестораном «Серебряный кит». Груды хлама на проспекте Обуховской обороны лежат без какого-либо вмешательства уже несколько месяцев. В сокром времени город на Неве могут очистить от этого заведения.

На месте отработал специальный кран. По слова горожан, специалисты что-то монтировали и разбирали на участке. Фотографиями с места событий поделились в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Пока не сообщалось, в какие именно сроки в Петербурге уберут с проспекта Обуховской обороны ресторан «Серебряный кит». Остается только ожидать конкретных действий со стороны ответственных служб.

Напомним, что происшествие на «Серебряном ките» случилось 27 марта 2023. В тот день из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера.

Ранее сообщалось, что о причине подтопления «Серебряного кита» в Санкт-Петербурге.