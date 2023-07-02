Лидию Федосееву-Шукшину ждет реабилитация после выписки из больницы

Из больницы выписали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. В воскресенье, 2 июля, стало известно, что профессиональные врачи смогли полностью стабилизировать состояние народной артистки РСФСР, поэтому ее и отпустили домой.

При этом, несмотря на выписку, для Лидии лечение еще не заканчивается. В ближайшее время ей предстоит пройти длительную реабилитацию и восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «‎112».

Напомним, что ранее отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с инсультом. За здоровьем артистки переживала вся страна, но теперь все могут спокойно выдохнуть: состояние приведено в относительную норму. Скоро действующие недочеты удастся полностью устранить с помощью реабилитации.

Ранее сообщалось, что в больнице скончался сыгравший Локриджа в сериале «Санта-Барбара» актер Николас Костер.