Лидию Федосееву-Шукшину ждет реабилитация после выписки из больницы

Лидию Федосееву-Шукшину ждет реабилитация после выписки из больницы
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Из больницы выписали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. В воскресенье, 2 июля, стало известно, что профессиональные врачи смогли полностью стабилизировать состояние народной артистки РСФСР, поэтому ее и отпустили домой.

При этом, несмотря на выписку, для Лидии лечение еще не заканчивается. В ближайшее время ей предстоит пройти длительную реабилитацию и восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «‎112».

Напомним, что ранее отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с инсультом. За здоровьем артистки переживала вся страна, но теперь все могут спокойно выдохнуть: состояние приведено в относительную норму. Скоро действующие недочеты удастся полностью устранить с помощью реабилитации.

Ранее сообщалось, что в больнице скончался сыгравший Локриджа в сериале «Санта-Барбара» актер Николас Костер.

выписка инсульт лидия федосеева-шукшина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Лидию Федосееву-Шукшину ждет реабилитация после выписки из больницы
Количество выданных потребкредитов по России возросло вдвое
Автобус вспыхнул во Фрунзенском районе Петербурга
Две полосы движения закроют на внешнем кольце КАД
Нетрезвый иностранец устроил битье машин на улице в Петербурге
Петербуржцам рассказали о выходных на 2024 год
Петербуржцам сообщили об опасности употребления родниковой воды
Семья из Красноярского края насмерть отравилась угарным газом в погребе