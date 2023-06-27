Сыгравший Локриджа в сериале «Санта-Барбара» актер скончался в больнице

Николас Костер, сыгравший Лайонела Локриджа в легендарном сериале «Санта-Барбара», скончался во Флориде. Актеру было 89 лет.

Актер Николас Костер, запомнившийся зрителям по роли Лайонела Локриджа в мыльной опере «Санта-Барбара», скончался в больнице Флориды. Об этом печальном известии в своих социальных сетях написала дочь артиста Диннин. Костеру было 89 лет.

Помимо роли в сериале, который транслировался в России с 1992 по 2002 года, Николас Костер участвовал в проектах «Беверли-Хиллз 90210», «Война миров», «Звездный путь: Следующее поколение», «Она написала убийство», «Молодой папа» и многих других.

Интересно, что в 2010 году актер познакомился по переписке с поклонницей легендарного сериала из России. Через несколько лет пара узаконила отношения.

Ранее стало известно, что для петербуржцев покажут цифровую оперу под открытым небом.