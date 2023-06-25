Для петербуржцев покажут цифровую оперу под открытым небом

Для петербуржцев покажут цифровую оперу под открытым небом
Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге для любителей искусства представят цифровую оперу «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Посмотреть ее можно будет прямо под открытым небом на берегу Кронверкского пролива Петропавловской крепости города на Неве.

На указанном месте установят масштабную сцену с четырьмя светодиодными экранами и зрительский партер. Все планируют обустроить так, чтобы гостям оперы было комфортно.

Для больших впечатлений у петербуржцев цифровую оперу сопроводят звуковым и световым представлением с уникальными спецэффектами. Также будет возможность погрузиться в атмосферу дополненной реальности с помощью видеоконтента. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Представление запланировано на последний день первого летнего месяца, 30 июня, на 20:00. Вход на оперу свободный.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса».

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