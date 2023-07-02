Ученые назвали новую причину трагедии с батискафом «Титан»

Ученые назвали новую причину трагедии с батискафом «Титан»
Фото: pxhere.com

Обыватели и эксперты по всему миру продолжают ломать голову над тем, что случилось с затонувшим батискафом «Титан». Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман озвучил новую причину взрыва, который случился на подводной лодке с пятью миллиардерами на борту.

По данным зарубежных СМИ, давление воды в ходе погружения привело к образованию микротрещин. Установлено, что каждая экспедиция «Титана» формировала в корпусе толщиной в 12 сантиметров небольшие трещины. Изначально подводная лодка держалась, но позднее ситуация стала критической — транспорт просто взорвался.

Также стоит учитывать, что на повышенное давление влияла и форма батискафа. Большинство ученых придерживается позиции, что трагедии избежать было просто невозможно.

Ранее сообщалось, что возле затонувшего «Титана» в Атлантике нашли человеческие останки.

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