Ученые назвали новую причину трагедии с батискафом «Титан»

Обыватели и эксперты по всему миру продолжают ломать голову над тем, что случилось с затонувшим батискафом «Титан». Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман озвучил новую причину взрыва, который случился на подводной лодке с пятью миллиардерами на борту.

По данным зарубежных СМИ, давление воды в ходе погружения привело к образованию микротрещин. Установлено, что каждая экспедиция «Титана» формировала в корпусе толщиной в 12 сантиметров небольшие трещины. Изначально подводная лодка держалась, но позднее ситуация стала критической — транспорт просто взорвался.

Также стоит учитывать, что на повышенное давление влияла и форма батискафа. Большинство ученых придерживается позиции, что трагедии избежать было просто невозможно.

Ранее сообщалось, что возле затонувшего «Титана» в Атлантике нашли человеческие останки.