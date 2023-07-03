Покупки с Авито можно будет получить в постаматах

В рамках совместного пилотного проекта пользователи Авито могут сдавать и получать посылки через постаматы и пункты выдачи 5Post. По результатам пилота покупателям станут доступны около 5 тысяч постаматов и порядка 13 тысяч точек выдачи на кассах в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка».

Пункты выдачи расположатся в супермаркетах, работающих подолгу, а то и вовсе круглосуточно. Просто зайдя за продуктами в ближайшие от дома «Пятерочку» или «Перекресток», можно будет заодно забрать заказ с Авито.

«На нашей платформе каждый месяц взаимодействуют более 60 млн пользователей. Включение постаматов в нашу партнерскую сеть расширит возможности как внутригородской, так и межгородской Авито Доставки», — рассказал директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.

Безопасность сделок не пострадает, сообщают в компании. Доставлять заказы в постаматы смогут только те продавцы, которые подтвердили свои документы или пользуются аккаунтом на «Госуслугах».

Выбрать наиболее удобно расположенный постамат или пункт выдачи покупатели смогут на стадии оформления заказа. Поначалу для доставки в постаматы будут доступны товары стоимостью до 15 тысяч рублей. Далее планируется, что максимальная стоимость заказа вырастет до 150 тысяч рублей.

При получении посылки в постамате не получится отказаться от нее непосредственно при получении, но в Авито отмечают, что по поводу некачественного или поврежденного товара можно будет оперативно обратиться в поддержку Авито и получить помощь и компенсацию. А при возникновении сложностей с получением или отправкой сотрудники сетей «Пятерочка» и «Перекресток» будут оказывать всю возможную помощь.