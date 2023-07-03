Экзамены закончились: инструкция для абитуриентов вузов Петербурга

Прошло уже почти две недели с начала приемная кампании в вузах Санкт-Петербурга. Сейчас все российские школьники сдали все экзамены и отпраздновали выпускные. Теперь абитуриентам предстоит сложная задача: поступить в университет. Gazeta.spb сформировала небольшую инструкцию для поступающих.

1. Сбор и подача документов

Формирование пакета документов — одна из самых сложных задач для поступающих. К счастью, сейчас все можно сделать в режиме онлайн, так что носиться по кабинетам за выписками не придется.

Для поступления необходимы паспорт заявителя, документ абитуриента об уже полученном образовании (аттестат) и заявление на поступление. Вид последнего документа может варьироваться от вуза к вузу, поэтому конкретный образец можно найти уже на сайте университета, куда подаются документы.

Также на порталах вузов размещена и форма, по которой нужно отправить документы.

2. Вступительные экзамены

Для тех, кто желает поступить на творческую специальность, вузами Петербурга подготовлены специальные вступительные испытаний.

Программы испытаний можно найти на сайтах университетов. Также там размещена вся информация о том, что делать перед сдачей таких экзаменов. Часто для испытаний требуется сделать специальную фотографию 3/4.

Также важно помнить, что подача документов на поступления для тех, котому предстоит сдавать вступительные при вузе, сокращена. Если заявление на поступление еще не отправлено, следует ускориться.

3. Зачисление

После вступительных можно выдохнуть и ждать результатов. Списки поступивших планируют опубликовать уже 27 июля.

После этого пройдет зачисление. Оно состоится в два этапа: 28–30 июля — приоритетное для олимпиадников, льготников и целевиков, с 3 по 9 августа — для остальных абитуриентов.

Дальше каждый новоиспеченный студент должен будет разобраться с личными аспектами поступления: собрать вещи и заселиться в общежитие, если это требуется.