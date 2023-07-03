Поставщики комплектующих променяли Apple на китайские смартфоны

Пользователи Apple по России столкнулись с трудностями: невозможно обновить аксессуары и прочие комплектующие для гаджетов. Такая проблема возникла, так как образовалась напряженная ситуация с оригинальными кабелями и блоками зарядки. Больше всего страдают обладатели iPhone 14.

Если аксессуары подыскать еще хоть как-то возможно, то с частями для ремонта дела обстоят еще хуже. Пользователям «яблочной» техники предлагают бронировать аксессуары заранее, так как все в наличии крайне быстро заканчивается.

Как сообщает Мойка78, сами поставщики комплектующих не отчаялись, что теряют обороты, а активнее переключились на китайские смартфоны. Теперь люди с андроидами в приоритете.

В Санкт-Петербурге целые магазины переориентировались с Apple на более популярные китайские гаджеты. Xiaomi и Realme набирают обороты. Такой развязки событий никто не ожидал, но теперь пользователи Apple серьезно обделены.