Дерматовенеролог рассказала о подготовке кожи к поездке на море

Дерматовенеролог рассказала о подготовке кожи к поездке на море
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Летний отпуск многие россияне проводят на море. Пляжные развлечения сопровождаются купаниями в солнечных ваннах. К таким события нужно серьезно подготовить свою кожу. Подробнее об этом рассказала дерматовенеролог Елена Ломанова.

По словам эксперта, перед поездкой на море можно сделать скрабирование кожи. При этом процедуру лучше проводить за сутки до пребывания на солнце, иначе может стать только хуже.

Также можно рассмотреть перед отпуском биоревитализацию и мезотерапию. Их проводят с помощью гиалуроновой кислоты, которая восполнит гидрорезерв ткани. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отдельно стоит обратить внимание на использование отражателей солнечных лучей. Врачи советуют препараты, содержащие пептиды, мезококтейли. Они помогут защитить кожу от вредных излучений. При этом важно обращать внимание не только на кожу лица, но и зоны шеи, декольте и рук, которые тоже подвержены негативному воздействию.

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