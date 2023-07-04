В Петербурге подписали закон о курортном сборе

Туристам придется стать «жертвой» эксперимента в Петербурге: в городе проведут эксперимент с курортным сбором. Взимать плату за посещение Северной Венеции будут с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Новый закон

В Петербурге подписали закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора». Как рассказали в городской администрации, эксперимент продлится до конца 2024 года. Так, с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года фактически плата взиматься не будет, однако по сто рублей в день придется туристам придется платить уже с 1 апреля 2024 года.

«За первый день заезда курортный сбор взиматься не будет. Законом установлены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора», — отметили в Смольном.

Кого освободят от оплаты?

Путешествовать в Петербурге и не платить сто рублей в сутки смогут приезжие, постоянно работающие на территории города по трудовому договору или служебному контракту, а также имеющие место жительства в самом Петербурге россияне.

Курортный сбор не платят ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, а также бойцы, направленные в зону СВО. От нововведений также освободят многодетные семьи.

Как и кому платить?

Как отмечают в Смольном, «взимание и перечисление в бюджет Санкт-Петербурга курортного сбора будут вести операторы, занимающиеся предоставлением гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению и (или) обеспечением временного проживания граждан».

В администрации пообещали, что собранные деньги пойдут в итоге на улучшение курортной инфраструктуры: новое строительство, реконструкция, организация мероприятий.