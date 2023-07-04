В СПбГУ объяснили причину замены «Крылатого гения» на памятник имперскому министру

Перед зданием Двенадцати коллегий исчезнет памятник «Крылатый гений». Его место займет монумент в честь Сергея Уварова. Такое решение связано с «визуальной линией» из четырех памятников.

Памятник в виде летящего ангела с горящим факелом перед главным зданием Санкт-Петербургского государственного университета заменят на монумент Сергею Уварову, который был президентом Императорской академии наук в XIX веке. Он также предложил преобразовать Главный педагогический институт в Императорский Санкт-Петербургский университет, что стало одним из этапов развития нынешнего СПбГУ.

«С появлением монументов визуальная линия «Петр I — Михаил Ломоносов — Сергей Уваров — Дмитрий Менделеев» станет хронологически верной и свяжет между собой различные вехи развития Университета», — объяснили свой выбор в университете.

Скульптуру «Крылатый гений» перенесут во двор здания Двенадцати коллегий.

Ранее скульптуры из стекла и керамики вписались в пейзажи Елагина острова.