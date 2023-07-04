Жителей Ленобласти предупредили о «газовых» учениях МЧС во всех районах региона

Во всех районах Ленобласти одновременно 6 июля пройдут масштабные учения сотрудников МЧС. Местных жителей заранее призвали не пугаться имитационных дымов.

В четверг, 6 июля, во всех районах Ленобласти одновременно пройдут комплексные учения МЧС. Как рассказали в администрации 47-го региона, помогать оттачивать мастерство спасателям также будут полицейские, медики, а также сотрудники Леноблпожспасс, аварийно-спасательной и газовой служб, ЖКХ и МСУ.

Учения будут касаться отработки мастерства по устранению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за неисправности газового оборудования. На территории многоквартирных домов для правдоподобности будут распылять имитационный дым. Местных жителей призвали не пугаться.

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