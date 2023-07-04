Доллар обновил прошлогодний рекорд и превысил 90 рублей

Доллар обновил прошлогодний рекорд и превысил 90 рублей
Фото: Baltphoto

На Московской бирже обновился курс валют, который оказался не в пользу российского рубля. Так, доллар достиг 90,04, а евро поднялся до 98,11 рублей.

Курс валют снова обновился и пока не в пользу россиян. По данным Московской биржи на во вторник, 4 июня, расчетами «завтра» в 15:10 доллар оказался на отметке 89,9 рублей, рост составил 1,16%. При этом около 14:30 показатели перешагнули порог 90,04 рубля, превысив максимум с марта прошлого года.

Также евро оценивается в 98,02 рублей, рост составил 1,34%, юань оценивается в 12,4 рублей, рост составил о,23%.

Ранее Центробанк России допустил возможность скорого повышения ключевой ставки. В настоящий момент она установлена на уровне 7,5% годовых, но сохраняется возможность, что ее изменят в июле 2023 года. Ожидаемые нововведения связаны с инфляцией.

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