В Петербурге на Белградской улице полностью сгорел автобус

Во Фрунзенском районе две машины МЧС тушили воспламенивший автобус. Человеческих жертв удалось избежать, однако общественный транспорт выгорел полностью.

В Петербурге на Белградской лице у дома 10, корпус 1 загорелся автобус. Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 4 июля в 15:52.

Ликвидировать возгорание удалось довольно быстро — огнеборцы справились с пламенем уже к 16:06. Однако общественный транспорт выгорел полностью. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

На месте работали две машины МЧС и девять человек личного состава ведомства.

Отметим, что это не первый подобный горящий автобус. Так, 2 июля также во Фрунзенском районе на Днепропетровской улице загорелся транспорт, стоящий на стоянке в автобусном парке.