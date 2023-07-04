В Петербурге из-за яхты снова рассмотрели дело бизнесмена Израйлита

В Петербурге из-за яхты снова рассмотрели дело бизнесмена Израйлита
Фото: объединенная пресс-служба судов

В Смольнинском районном снова рассматривали дело бизнесмена Валерия Израйлита. Сторона защиты просила оправдать председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга».

В Петербурге три адвоката просили судью Смольнинского районного суда оправдать бизнесмена Валерия Израйлита, который стал фигурантом нескольких дел. Оба касаются вывода и легализации средств. По одному уже истек срок давности, а по другому истекает в сентябре.

«…Если я заключал договор купли-продажи яхты, значит были мотивы и договор был целесообразен. Поддерживаю адвокатов и прошу постановить оправдательный приговор», — передает слова Израйлита объединенная пресс-служба судов.

Приговор бизнесмену объявят 12 июля.

Напомним, что Валерий Израйлит — бывший председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Фигурант был задержан в 2016 году по подозрению в легализации похищенных бюджетных средств, выделенных на строительство порта Усть-Луга.

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