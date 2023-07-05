На Малой Садовой улице открылась выставка ко Дню семьи, любви и верности

В Петербурге 5 июля открывается выставка ко Дню семьи, любви и верности. Экспозиция разместится на Малой Садовой улице.

Фотографии о многодетных семьях, юбилярах супружеской жизни и историях из петербургских ЗАГСов покажут на Малой Садовой улице. С 5 июля здесь будут таким образом отмечать День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля.

«Выставка организована в рамках национального проекта «Демография», инициированного по поручению Президента РФ», — отметили в Смольном.

«Многодетные истории» представит родильный дом №10. На фото — семьи с детьми, чьи истории можно прочитать по QR-кодам. Также будет представлена история ЗАГСов и юбиляров семейной жизни — в городе медалью «За любовь и верность» наградят 17 пар.

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